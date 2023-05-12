Позволит провести похороны: в Гонконге хотят восстановить 3D-печатью лицо убитой модели

В материале отмечают, что этот метод уже используется для восстановления лиц людей, которые оказались обезображены. В случае применения технологии, семья местной светской львицы смогла бы её оплакать надлежащим способом.

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Лицо убитой модели из Гонконга Эбби Чой могут воссоздать при помощи 3D технологий. Это планируют сделать для того, чтобы провести для нее надлежащие похороны. Об этом говорится в материале South China Morning Post 12 мая.

По новой информации, семья светской львицы, которая зверски убита в феврале этого года в Гонконге, планирует в скором времени воссоздать ее лицо для прощания.

Использовать при этом планируют современные 3D-технологии. Одна из зарубежных компаний по трехмерной печати и визажисты должны будут воссоздать лицо гонконгской модели Эбби Чой, чтобы родственники смогли уважительно попрощаться с ней на похоронах.

В опубликованном материале отмечают, что это уже не первый случай, когда 3D-печать используется для восстановления лиц людей, которые были обезображены в результате жестокого убийства.

Для этого сканируют фотографии, а потом при помощи смолы, гипса, силикона и волокна делают маску для лица. На нее наносится макияж и надевается парик. Точной информации о том, решилась ли по итогу семья Эбби Чой на такой шаг.

"Многие случаи биопечати используются в медицинских целях в университетах или больницах, например, для производства человеческих клеток или протезов с исходными клетками. В Гонконге не так много фирм, которые могут заниматься биопечатью", — говорит генеральный директор компании MakeOmnia, которая занимается 3D-печатью.

Убийство светской львицы из Гонконга Эбби Чой: что известно

В среду, 22 февраля мать модели из Гонконга подала заявление в полицию об исчезновении дочери. Она не выходила на связь и никто не знал, где и с кем она может находиться.

Уже спустя два дня местные сотрудники правоохранительных органов ошарашили заявлением. Некоторые из частей тел девушки были найдено в загородном доме ее бывшего свекра. Ноги лежали в холодильнике, а вот поиски головы заняли еще некоторое время.

В Гонконге хотят восстановить лицо зверски убитой модели Фото: Instagram

В доме также были найдены электроплита, мясорубка, длинные плащи, перчатки и маски. Стены были завешены брезентом, чтобы не оставлять после себя следы, как отмечает источник. 24 февраля бывшего свекра Эбби Чой арестовали, а вот бывшего мужа удалось найти лишь на следующий день. Он пытался покинуть пределы Гонконга на катере, однако не вышло. С собой он увозил 200 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.

По версии полиции, он хотел снова воссоединиться с бывшей супругой, но она была против. Поэтому и предпринял совместно со своей семьей жестокие меры.

Напомним, 20 марта сообщалось, что в США мужчина заплатил агенту ФБР за убийство жены. Массимо Маренги казался настоящим "семьянином" и часто писал о своей семье на Facebook. Он рассказал анонимному источнику о своих проблемах в браке и был задержан сотрудниками полиции после того, как выразил желание убить свою супругу.