Великобритания — столица мошенничества. За прошлый год у британцев украли £1,2 млрд

Исследования показали, что в Британии каждую минуту воруют 2 300 фунтов стерлингов, а жертвами мошенников становится каждый 15-й человек.

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В 2022 году в Великобритании существенно увеличилось количество людей, которые стали жертвами мошенников, а общая сумма украденных у британцев средств достигает 1,2 млрд фунтов стерлингов. Такие цифры позволили генеральному директору банковской ассоциации Дэвиду Постингсу заявить, что Великобритания стала своего рода столицей мошенничества. Об этом пишут обозреватели Daily Express.

Анализ ситуации показал, что в Великобритании ежегодно жертвами мошенников становится каждый 15-й человек, а сумма украденных средств говорит о том, что в стране каждую минуту крадут 2 300 фунтов стерлингов.

"По оценкам, на долю мошенничества приходится 40% всех преступлений, совершаемых в стране. В 2022 году полиция Англии и Уэльса зарегистрировала преступления на сумму 1,14 млн фунтов стерлингов, что на 25% больше, чем в 2021 году", — говорится в материале.

При этом выяснилось, что основные мошеннические схемы направлены на махинации с банковскими счетами онлайн, пластиковыми картами и чеками, отметили журналисты.

Всего преступления делятся на две категории мошенничество с авторизованными платежами (APP), когда клиента обманом заставляют отправить деньги преступнику, общая сумма которых в прошлом году составила 485 млн фунтов стерлингов, и несанкционированное мошенничество, когда деньги просто крадут — это около 727 млн фунтов стерлингов.

Общее количество преступлений, связанных с мошенничеством. Данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB)

Примечательно, что вероятность стать жертвой мошенничества в разных регионах страны существенно различается, и новые данные позволяют выявить "горячие точки". Оказалось, что лидером по количество финансовых афер стал Лондон — при общем ущербе в 450 млн фунтов стерлингов, средняя сумма потерь на 1000 жителей столицы составила 50 111 фунтов стерлингов. На втором месте в рейтинге оказался Суррей, затем следует регион Темз Вэлли — графства Бакингемшир, Оксфордшир и Беркшир, где общая сумма, похищенная мошенниками, составила 77,5 млн фунтов стерлингов.

10 самых горячих точек мошенничества в Великобритании

Что касается самих мошенников, то по словам Постингса, большинство из них — это наркобанды, преступные группировки за рубежом и так называемые "state-sponsored bad actors".

Борьба с мошенничеством

"Банковский и финансовый сектор находится в авангарде усилий по борьбе с этой преступной деятельностью. Этот сектор тратит миллиарды на выявление и предотвращение мошенничества, а также возвращает деньги людям, ставшим его жертвами, даже если мошенничество произошло за пределами банковской системы", — подчеркнул Постингс.

Правительство страны также реагирует на ситуацию. В рамках стратегии борьбы с мошенничеством министр внутренних дел Сюэлла Браверман объявила о создании Национальной группы по борьбе с мошенничеством.

"Группа будет заниматься преследованием наиболее изощренных и опасных мошенников, и в нее войдут более 400 новых специалистов-следователей", — заявила Браверман.

Таким образом, правительство Великобритании надеется к 2025 году сократить мошенничество на десять процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Напомним, в суде Нью-Йорка признали виновным хакера Джозефа Джеймса О'Коннора, который два года назад был задержан правоохранителями Испании. Мужчина признался в мошенничестве и заявил, что взломал 130 учетных записей соцсети Twitter, в числе которых Илон Маск, Билл Гейтс, Канье Уэст и Барак Обама.