Все в дыму и огне: в российском Тольятти вспыхнул масштабный пожар (видео)

С места возгорания эвакуировали 15 человек. Огонь уже успел охватить 6 тысяч квадратных метров площади. На месте инцидента ожидают пожарный поезд.

Related video

В Тольятти, в Самарской области РФ 13 мая произошел масштабный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций в регионе.

Пожарные получили сообщение о пожаре по адресу Поволжском шоссе, 3 в 22:22. Возгорание произошло в покрасочном цехе. Огонь уже охватил 1 тыс. кв. метров площади завода.

Информации о погибших или пострадавших сотрудниках предприятия пока не поступало.

Местные телеграм-каналы уже начали публиковать видео с места инцидента. Так, на кадрах, которые выложили в телеграм-канал "ТОЛЬЯТТИ", видно, как напуганные сотрудники выбегают на улицу, пытаясь спастись от огня. В это же время цех обволакивает дым.

На следующем видео, снятом уже с улицы, видно, как огонь охватил здание.

По состоянию на 22:50 стало известно, что огонь уже успел охватить 6 тыс. кв. метров площади.

Пожарные эвакуировали уже 15 человек. А в тушении пожара задействовали 104 человека и 33 единицы техники. Сейчас на месте инцидента ждут пожарный поезд, который уже выехал из Самары.

Напомним, 13 мая СМИ написали о том, что в столице РФ горит гостиница "Интерконтиненталь". Через некоторое время поступила информация, что пожар в гостинице потушили, а движение по улице было возобновлено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 11 мая в российском Норильске вспыхнули склады. Местные паблики предупредили жителей Норильска, что из-за горения на Вальковского шоссе едкий дым может попасть в селитебную зону города. Людей призвали не выходить на улицу в этом районе.