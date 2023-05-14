"Ноги были как лапша": дешевые сандалии спасли девушку во время удара молнии (видео)

Эмбер Конглтон временно оглохла и не могла ходить после того, как молния ударила всего в нескольких метрах от нее.

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20-летняя Эмбер Конглтон из Айовы, США, вышла из автомобиля на парковке супермаркета, когда в ряд металлических тележек, находящихся на расстоянии полутора метров от нее, ударила молния. Об этом пишет Daily Star.

В момент удара молнии американка упала на землю и вскрикнула. Разряд был настолько сильным, что она не смогла устоять на ногах. У девушки временно пропал слух, а в ногах ощущалось настолько сильное онемение, что она даже начала думать, что больше не сможет ходить.

Прохожие, которые заметили женщину, упавшую на землю, оказали ей помощь и доставили в больницу. Врачи были поражены тем, что Конглтон выжила, находясь в столь близком расстоянии от удара молнии. Они предположили, что ее спасла "правильная" обувь. На ногах девушки были дешевые сандалии Birkenstocks с толстой резиновой подошвой.

"Это была банальная ситуация, я только вышла из машины, и в течение 10 секунд ударила молния, и я, честно говоря, на минуту не поняла, что произошло. Я потеряла слух и просто упала на землю, крича о помощи, потому что мои ноги были как лапша", — вспоминает Эмбер.

Девушка спасла "правильная" обувь Фото: Facebook/Amber Congleton

После всего пережитого американка говорит, что она чувствует огромное счастье, что выжила в том инциденте. Сейчас она снова может ходить, но ей необходимо регулярно контролировать кровообращение в ногах, а также проверять глаза и уши.

"Слух ко мне вернулся примерно через две минуты, но ногами я не могла двигать довольно долго. Потом я пошевелила пальцами и так далее. Это было очень страшно", — добавила девушка.

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