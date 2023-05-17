В Испании возле детской площадки прогремел взрыв: есть жертвы, — СМИ

На месте инцидента правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, а следствие предполагает, что злоумышленник сперва застрелил женщину, а через время совершил самоубийство.

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В Испании в городском парке прогремел громкий взрыв, в результате которого есть жертвы. Произошел инцидент недалеко от детской площадки. Об этом сообщает издание COPE во вторник, 16 мая.

По информации источника, случилась трагедия на испанском острове Гипускоа в городском парке в Орио. Недалеко от детской площадки, где постоянно свободное время проводят дети, местные жители услышали громкий взрыв. В результате на месте обнаружили тела мужчины и женщины.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и по предварительной версии причиной взрыва мог стать пакет, который носил с собой один из погибших граждан.

В то же время, агентство EFE, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждает, что дело может заиграть новыми красками. В ходе расследования появилась версия, что мужчина мог застрелить женщину, а потом сам совершил самоубийство. На месте взрыва также было найдено огнестрельное оружие, которое и является по предварительным данным орудием убийства.

В среду, 17 мая советник по безопасности Хосу Эркорека подтвердил на брифинге, что предполагаемый убийца 50-летней женщины выстрелил в нее из оружия, после чего выстрелил в себя. Также известно, что у него была лицензия на оружие, которым он и воспользовался.

Напомним, 10 мая на заводе в Швеции по производству малокалиберных боеприпасов прозвучал сильный взрыв. В результате есть пострадавший, которого с серьезными травмами экстренно госпитализировали.