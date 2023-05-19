"Пора создавать свою собственную": мужчина посетил все 193 страны мира (видео)

Рэмблин Рэнди достиг своей десятилетней цели посетить все страны мира, совершив тур по Туркменистану. Теперь мужчина задумывается о создании своего собственного государства.

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Житель Сан-Диего, штат Калифорния (США), Рэнди Уильямс, он же Рэмблин Рэнди, посетил все 193 страны мира. Об этом пишет

На прошлой неделе мужчина приземлился в Туркменистане. Он долго откладывал поездку ведь эта страна была закрыта для посещения в течение четырех лет.

"Туркменистан — одна из самых загадочных стран на планете, и она одна из самых закрытых для посещения. Поэтому посетить его можно только через утвержденную туристическую компанию", — сказал Уильямс.

Эта поездка позволила Уильямсу, диджею местного радио, известному как "R Dub!", поставить 193-ю отметку на своей карте, завершив проект, который он начал десятилетием ранее.

На прошлой неделе мужчина приземлился в Туркменистане Фото: ABC News

Туркменистан был не единственным пунктом назначения, где возникли длительные задержки. По словам Уильямса, во время посещения Сирии в прошлом месяце ему сказали, что он всего лишь второй турист, которому разрешили въезд в страну с начала пандемии COVID-19.

На сегодняшний день Уильямс посетил все 193 страны, за которыми наблюдает ООН, а также Ватикан и Палестину. Мужчина побывал на спорных территориях, таких как Косово, Западная Сахара и Тайвань.

Издание отмечает, что Уильямс уже работает над своим следующим проектом.

"Когда кончаются страны, пора создавать свою собственную. Я представляю вам Народную Республику Слоуджамистан. Моя собственная страна. Я купил 11 акров земли у моря и назвал их Слоуджамистан. Это моя страна; я — Солтон", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что британец посетил семь чудес света менее, чем за неделю. Во время своего путешествия Джейми Макдональд посетил четыре континента, приземлился в девяти странах, совершил 13 перелетов, проехал на шестнадцати такси, девяти автобусах и четырех поездах, а также преодолел расстояние около 36 783 км.

Также сообщалось, что морпех установил необычный мировой рекорд на марафоне. Капрал Сэм Хаммонд почти на час превзошел прошлый лучший результат по самому быстрому преодолению дистанции с бытовой техникой. Мужчина пробежал чуть более 42 километров за четыре часа и 52 минуты с холодильником на плечах.