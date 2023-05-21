"Теракты готовят": Кадыров заявил, что Украина и Запад хотят убить его

По мнению главы Чечни, Россия сегодня "воюет против зла" и каждую неделю отправляет на фронт 200 "добровольцев". Рамзан Кадыров при этом говорит о хороших отношениях с украинцами.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Запад и Украина якобы готовили против него теракты. Об этом он рассказал 21 мая в эфире телеканала "Россия 24".

"Если тысячу раз меня убьют, все равно не переубедят. Все равно мы выиграем. Если погибнем, мы выиграем! Если мы останемся живы, то 100% выиграем", — заявил он.

Российские власти, по словам Кадырова, самые счастливые люди, поскольку именно сейчас они стали полезны своей стране.

"Мы – граждане России и должны ее защитить. Самая главная задача – выполнить приказ верховного главнокомандующего", — заметил чеченский лидер.

Далее Кадыров обвинил Запад в желании развалить Россию, Кавказ и Чечню еще с 1990-х годов.

"Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", — сообщил глава Чечни.

По его словам, Россия сегодня "воюет против зла" и каждый день формируются новые полки и батальоны захватчиков.

"Это большое удовольствие, счастье… На днях отправим новые полки. Люди идут сами. Каждую неделю отправляем по 200 человек добровольцев со всей России", — заявил глава Чечни.

Также он сказал, что в РФ якобы не против народа Украины.

"С украинским народом у нас хорошие отношения", — подытожил Кадыров.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минбороны Украины Кирилл Буданов говорил о проблемах Кадырова с наркотиками. Глава военной разведки уверен, что он их употреблял как обезболивающее.

Кадыров в начале мая предлагал Евгению Пригожину заменить его бойцов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Кадыров хотел послать в город спецподразделения "Ахмат".