"Доисторическое существо": в США нашли редкую черепаху, похожую на динозавра (видео)

На видео, опубликованном Карлосом Рубио на Reddit, видно, как большой, похожий на камень объект движется под водой в озере Howarth Park. По его словам, животное было размером с запасное колесо.

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В США Карлос Рубио заметил огромное, по его мнению, "доисторическое существо" в калифорнийском озере. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Сначала американец не мог понять, что он увидел под водой озера Ральфин в природном заповеднике.

"Я подумал, что это валун, движущийся в воде. Потом мне стало понятно, что это была довольно большая грифовая черепаха", — рассказал мужчина.

На видео, опубликованном Рубио на Reddit, видно, как большой, похожий на камень объект движется под водой в озере Howarth Park в Санта-Розе. По его словам, черепаха была размером с запасное колесо.

Известны случаи, когда черепахи откусывали ноги у птиц, плавающих в воде Фото: Fairfax County Police Department

Эксперты по дикой природе сообщили газете The Press Democrat, что черепахи этого вида не являются коренными жителями Калифорнии и их содержание без соответствующего разрешения запрещено.

"К сожалению, многие люди берут их, когда они еще малыши, и не заботятся о законе. Но когда они начинают становиться слишком большими или агрессивными, они начинают выпускать животных в воду или недалеко от места проживания. Они выживут. Проблема в том, что это убивает наши местные виды", — сказала изданию Венди Розоневски из организации JNW Animal Rescue в Вальехо.

Похожая на динозавра аллигаторовая черепаха (грифовая), может достигать веса в 80 килограмм, заявила Национальная федерация дикой природы.

"Они едят все — я имею в виду все. Если вы поставите перед ней ногу, она моментально откусит вам пальцы", — сказала Розоневски.

Издание отмечает, что известны случаи, когда они откусывали ноги у птиц, плавающих в воде. Агентство и сотрудники парков Санта-Розы проводят расследование.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел затонувший корабль с грузом многовековой давности. Гидеон Харрис обнаружил на дне моря "огромный, редкий груз" мраморных архитектурных экспонатов 1800-летнеей давности.

Также сообщалось, что груз с нацистского судна выбросило на один из пляжей США. На сделанном фото видно, что большая "темная глыба" покрыта ракушками. На расстоянии кажется, что это может быть давно забытый сундук, наполненный золотом и драгоценностями, но на самом деле это нечто более практичное и необходимое во время войны.