Москва в огне: в столице РФ произошел пожар (видео)

По данным российских источников, пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве и охватил деревянные постройки.

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24 мая вечером в столице Российской Федерации вспыхнул очередной пожар. Об этом сообщают росСМИ.

По данным источников, пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве. На месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.

В 21:34 по московскому времени пожар удалось ликвидировать.

Напомним, 13 мая СМИ написали о том, что в столице РФ горит гостиница "Интерконтиненталь". Через некоторое время поступила информация, что пожар в гостинице потушили, а движение по улице было возобновлено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А 15 мая стало известно, что в Москве произошел громкий взрыв в одном из супермаркетов "Перекресток". Взрыв произошел в московском "Перекрестке", который находится на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово.