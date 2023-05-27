Читала украинскую книжку: в России полиция аэропорта задержала пассажирку (фото)

Пассажирам, которые были в самолете вместе с Эллой, не понравилось то, что девушка часто просила пить, пользовалась уборной и читала украинскую книгу. Россияне пожаловались на пассажирку начальнику аэропорта, а он, в свою очередь, вызвал наряд полиции.

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Пассажирку самолета "Москва-Владикавказ" 34-летнюю Эллу И. задержали за чтение книги на украинском языке. Об этом сообщило росмедиа "Осторожно, Москва" в субботу, 27 мая.

Женщина воспользовалась рейсом авиакомпании "Победа".

Медиа сообщает о том, что у других пассажиров самолета поведение девушки вызвало подозрение. Россияне жаловались на то, что Элла часто просит воду у бортпроводников, пользуется уборной, а еще читает книгу на украинском языке.

О девушке пассажиры рейса доложили начальнику аэропорта, а тот вызвал полицию. Эллу задержали, как только она сошла с трапа самолета.

Ее доставили в отдел для разбирательств. Там у девушки якобы обнаружили украинские значки и стикеры на куртке, рюкзаке и телефоне. Ей грозит либо штраф, либо арест, если досудебное расследование и прокурор в суде признают ее виновной в "дискредитации ВС РФ". Также девушку могут лишить свободы на срок до семи лет.

34-летнюю Эллу И. задержали за чтение книги на украинском языке Фото: Осторожно, новости

Заметим, иностранные СМИ в последнее время пишут о том, что Россию накрыла волна доносов. Учителя доносят на детей, дети на учителей, директора школ на тех и других. Как пишут журналисты, люди боятся выражать свое мнение в общественных местах из-за страха.

Напомним, 17 мая росСМИ писали, что в РФ начали массово писать доносы друг на друга. В основном жалобы касаются дискредитации ВС РФ.