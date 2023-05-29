Девочки погибли: поезд протащил автомобиль с семьей внутри целых 730 метров (фото)

Пикап уперся в переднюю часть поезда, который волочил автомобиль целых 730 метров, прежде чем смог со крипом остановиться.

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В США две маленькие дочери пастора Чада Фраяра из штата Арканзас погибли после того, как поезд врезался в пикап их отца, протащив его на сотни метров. Об этом пишет New York Post.

В результате столкновения 37-летний духовный наставник и его маленький сын получили тяжелые травмы, после того как Chevrolet Silverado, которым управлял Фраяар, был сбит поездом при пересечении путей, сообщила полиция штата.

Пикап уперся в переднюю часть поезда, который с силой протащил автомобиль целых 730 метров, прежде чем смог со крипом остановиться. Отца, и сына пришлось доставить в больницы по воздуху. К сожалению, девочкам помочь не получилось.

Прихожане церкви сообщили, что отец и сын идут на поправку Фото: New York Post

"Мы опустошены трагическими событиями и гибелью Марли Джо и Даны Кейт", — говорится в сообщении церкви Crossroads в Эль-Пасо, штат Арканзас, в Facebook.

Прихожане церкви сообщили, что отец и сын идут на поправку. Пастор Crossroads Рон Риддл рассказал, что эта семья была "хороши друзьями церкви".

"Жизнь не имеет гарантий. Бог дает нам жизнь по одной секунде за раз, никогда не обещая нам, что наступит еще одна секунда", — сказал Риддл.

Железная дорога Union Pacific сообщила, что никто из пассажиров поезда не пострадал. По факту аварии ведется расследование.

Ранее Фокус писал, что 14 летний мальчик сбежал от жуткого клоуна-убийцы. Джон Уэйн Гейси заманивал жертв к себе домой, надевал на них наручники, обычно под предлогом демонстрации фокуса, а затем совершал свои ужасные нападения.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.