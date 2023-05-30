"Не отменяют ордеров": ЮАР предоставила иммунитет России для участия в саммите БРИКС

По заявлению правительства страны, неприкосновенность распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

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Южно-Африканская республика намерена предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС. В рамках этих встреч возможно посещение Владимиром Путиным Южно-Африканской республики летом. Это позволит российскому лидеру вести дипломатические переговоры и взаимодействие с представителями других стран БРИКС и укрепить отношения между ними. Об этом сообщается в публикации в правительственной газете ЮАР от 29 мая.

Неприкосновенность распространяется на встречу министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится в Кейптауне 1-2 июня. Этот иммунитет предоставляется для обеспечения независимости и безопасности участников встречи при выполнении их дипломатических обязанностей.

Также иммунитет распространяется на предстоящий саммит глав государств БРИКС, который запланирован на 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге, где соберутся лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Они встретятся для обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках БРИКС и развитием международной арены.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия", — заявили 30 мая в Департаменте международных отношений и сотрудничества, сообщает Bloomberg.

Чиновники отметили, что "иммунитеты предназначены для конференции, а не для конкретных лиц, они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".

"Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом в отношении любого участника конференции", — заявили в департаменте.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

Однако 13 мая стало известно, что посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России. В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.