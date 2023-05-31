Семья российского олигарха Бурлакова в ЕС прячет от санкций почти 1,5 млрд долларов — СМИ

Жена, дочь и зять умершего в 2021 году от коронавируса российского олигарха Олега Бурлакова мошенническим путем вывели на офшорные счета почти 1,5 млрд долларов, скрывая их от санкций ЕС. Об этом в своем расследовании сообщает издание "Прямой".

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"Пока украинские и европейские власти выискивают российские активы и капиталы и налагают санкции на их владельцев, в Монако на сотни миллионов долларов, выведенных из нефтегазовой отрасли РФ, ведут спокойную и роскошную жизнь Людмила и Вероника Бурлаковы, а также Грег Глинер", — обнаружили журналисты.

71-летняя жена умершего олигарха Людмила Бурлакова, которая сегодня числится в базе розыска МВД Украины, вместе со своей дочерью Вероникой и ее мужем американцем Грегори Глинером в 2018 году завладели средствами от продажи российского нефтегазодобывающего предприятия "Бурнефтегаз". Эти деньги олигарх Бурлаков еще при жизни вместе со своим партнером в целях налоговой оптимизации перечислил на хранение своей жене на счета в Швейцарии. Однако Людмила Бурлакова во время процесса развода решила завладеть этими средствами, использовав для этого своего зятя Грегори Глинера.

"Глинер, имея большой опыт работы на фондовых рынках, придумал схему вывода этих денег. В 2018 и 2019 годах Людмила Бурлакова якобы "потеряла" большую часть денег на бирже в качестве инвестиций, сделанных через фонд Ironwall Capital Management своего зятя. Однако следствие подозревает, что этот имущественный ущерб был фиктивным", — говорится в публикации.

В результате через фонд Глинера в период с 31 мая 2018 по 19 марта 2019 почти 1,5 млрд долларов Бурлакова были выведены на различные офшорные счета самой Бурлаковой, ее дочерей Вероники и Елены, а также в багамский траст "Золотой пшеничный траст".

В Монако, где проживает сегодня семья российского олигарха, в отношении Людмилы и Вероники Бурлаковых, а также Грегори Глинера открыто уголовное производство по сокрытию и отмыванию денег. Кроме этого, на эту семью по заявлениям Николая Казакова, бизнес-партнера Олега Бурлакова, открыты также дела в Великобритании, США и Латвии, где Людмила Бурлакова пытается с помощью фиктивных нотариальных документов завладеть также наследством своего мужа, в том числе известной 106-метровой яхтой "Черная жемчужина", которую Бурлаков своим завещанием оставил своей сестре и партнеру Казакову.

В публикации отмечается, что несмотря на все попытки Людмилы Бурлаковой скрыть в офшорах состояние российского олигарха, оно все равно может быть заморожено, как это уже произошло с более чем 20 млрд долларов других российских олигархов.