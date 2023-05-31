"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком", — Макрон

Французский лидер извинился за резкие высказывания касательно недееспособности Альянса в прошлом.

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Вторжение России в Украину возродило НАТО и заставило возродиться "мертвый мозг". Такое заявление сделал президент Франции Эманюэль Макрон, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что сожалеет о грубом высказывании в сторону способностей Альянса 4 года назад.

"В декабре 2019 года у меня были резкие слова в адрес НАТО, которыми я подчеркнул тогда разногласия, существовавшие в его сердце между Турцией и несколькими другими государствами, говоря о смерти мозга. Сегодня я могу сказать, что Владимир Путин оживил его самым худшим электрошоком", – сказал Макрон.

Французский лидер заявил, что хочет, чтобы страны-члены Европейского Союза обсудили углубление сотрудничества для обретения собственных ударных возможностей и обеспечения собственной безопасности на фоне постоянной угрозы со стороны России. Он пригласил европейских министров обороны обсудить эту тему на конференции в Париже 19 июня.

Макрон заявил, что дело не в том, чтобы заменить НАТО оборонной структурой с франко-германским доминированием, а "дело в том, чтобы построить мощную Европу".

Напомним, также Макарон 31 мая заявил, что будущее контрнаступление украинских войск может дать шанс всему миру на прочный мир, поэтому Запад должен всячески помочь.

Напомним, 15 мая сообщалось, что Эммануэль Макрон предрек для России будущее вассала Китая. По его словам, агрессивные действия Кремля привели не только к расширению НАТО на восток, но и к потере критически важных для страны морских ресурсов.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Лидеры стран обсудили помощь, которую Париж предоставляет Киеву, передачу боевой авиации, а также вступление Украины в НАТО.