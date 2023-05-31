Пережили ужас: четыре белые акулы набросились на лодку британских туристов (видео)

Крупный морской хищник приблизился прямо к объективу под водой. Этот случай произошел на глубине 10 метров рядом с пляжем Кляйн-Брак в южно-африканском городе Мосселбай.

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Опубликованы кадры нападения акул на лодку с туристами, среди которых были и граждане Великобритании. На редкой видеозаписи трехметровая большая белая акула вгрызается зубами на расстоянии нескольких метров от оператора. Об этом сообщает The Mirror.

На других фото большая белая акула приблизилась прямо к объективу под водой.

Нападение большой белой акулы

Этот случай произошел на глубине 10 метров рядом с пляжем Кляйн-Брак в южно-африканском городе Мосселбай.

Акула, которую снял Марк Грэм

Редкие кадры снял фотограф из команды дайверов Марк Грэм. Он запечатлел этот материал на камеру GoPro, когда находился в защитной клетке, вокруг которой плавали четыре большие белые акулы. Хищники подплывали к людям из любопытства.

Исследователи больших белых акул

Автор серии снимков запечатлел их раскрытые пасти.

Большая белая акула

Фотограф утверждает, что, несмотря на зловещую репутацию акул, он пытается развеять устоявшийся стереотип, так как всегда считал их очаровательными и не такими уж опасными.

Большая белая акула

"Я думаю, что люди испытывают врожденный страх и ужас перед тем, чего они не видят и не понимают", — пояснил автор снимков.

По его словам, СМИ излишне преувеличивают опасность, связанную с акулами.

Он отметил, что людей, которые плавают в океане, ежегодно становится все больше, и что год назад было только пять нападений акул со смертельным исходом. В то же время, от рук человека гибнет 11 000 акул в час.

Напомним, что австралийский серфер рассказал о единственном зафиксированном случае двойного нападения больших белых акул. Одна особь пыталась схватить его за голову, другая — тянула за руку.

Также сообщалось, что австралиец выжил во время атаки крокодила, ему удалось раскрыть челюсти рептилии.