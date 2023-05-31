Пережили ужас: четыре белые акулы набросились на лодку британских туристов (видео)
Крупный морской хищник приблизился прямо к объективу под водой. Этот случай произошел на глубине 10 метров рядом с пляжем Кляйн-Брак в южно-африканском городе Мосселбай.
Опубликованы кадры нападения акул на лодку с туристами, среди которых были и граждане Великобритании. На редкой видеозаписи трехметровая большая белая акула вгрызается зубами на расстоянии нескольких метров от оператора. Об этом сообщает The Mirror.
На других фото большая белая акула приблизилась прямо к объективу под водой.
Этот случай произошел на глубине 10 метров рядом с пляжем Кляйн-Брак в южно-африканском городе Мосселбай.
Редкие кадры снял фотограф из команды дайверов Марк Грэм. Он запечатлел этот материал на камеру GoPro, когда находился в защитной клетке, вокруг которой плавали четыре большие белые акулы. Хищники подплывали к людям из любопытства.
Автор серии снимков запечатлел их раскрытые пасти.
Фотограф утверждает, что, несмотря на зловещую репутацию акул, он пытается развеять устоявшийся стереотип, так как всегда считал их очаровательными и не такими уж опасными.
"Я думаю, что люди испытывают врожденный страх и ужас перед тем, чего они не видят и не понимают", — пояснил автор снимков.
По его словам, СМИ излишне преувеличивают опасность, связанную с акулами.
Он отметил, что людей, которые плавают в океане, ежегодно становится все больше, и что год назад было только пять нападений акул со смертельным исходом. В то же время, от рук человека гибнет 11 000 акул в час.
Напомним, что австралийский серфер рассказал о единственном зафиксированном случае двойного нападения больших белых акул. Одна особь пыталась схватить его за голову, другая — тянула за руку.
Также сообщалось, что австралиец выжил во время атаки крокодила, ему удалось раскрыть челюсти рептилии.