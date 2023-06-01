Единая валюта и расширение: страны БРИКС намерены противостоять США, — Bloomberg

По данным журналистов, группа стран БРИКС уже выразила свой отказ от присоединения к санкциям против России. Представители данных государств действуют при полной поддержке Китая.

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Группа стран БРИКС, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, продолжает усиливать свое глобальное влияние. Эти страны стремятся расширить свою роль и влиять на различные международные вопросы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1-2 июня в Кейптауне, ожидается участие коллег из других стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан. Расширение группы БРИКС и создание единой валюты будут обсуждаться в рамках повестки дня.

Как сообщает Bloomberg, предстоящая встреча перед саммитом глав государств БРИКС, запланированного на 22-24 августа в Йоханнесбурге, является показателем амбиций этого блока в утверждении себя как важной экономической и политической силы. Состоящие в период обострения напряженности в отношениях между США и Китаем переговоры, вероятно, также вызовут опасения Запада относительно того, что данная группа стремится создать противовес США и Европейскому союзу.

Представители БРИКС уже выразили свой отказ от присоединения к санкциям, которые были введены "Большой семеркой" в отношении России в связи с полномасштабным вторжением президента Владимира Путина в Украину. Расширение и укрепление общей валюты являются целями, которые находят поддержку со стороны Китая.

"БРИКС приобрел очень важный статус в мире, и многие страны на разных континентах нашего мира стремятся стать его частью", — заявил президент Южной Африки Сирил.

Министр иностранных дел и организатор встречи, Наледи Пандор, заявила в прошлом месяце, что БРИКС может стать "преобразующим" блоком, представляющим страны, которые стремятся играть активную роль в мировых делах и приносить пользу Глобальному Югу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва явно поддерживает использование общей валюты и направляет своего министра финансов Фернандо Хаддада на заседание Нового банка развития, кредитора, созданного странами БРИКС, чтобы лоббировать оказание помощи Аргентине. Министр иностранных дел Аргентины будет участвовать во встрече БРИКС удаленно.

Протеже Лулы и президент банка Дилма Русеф заявила на этой неделе, что кредитор намерен еще больше расшириться. Бангладеш и ОАЭ присоединились в 2021 году, а Египет стал членом в феврале. Сейчас Саудовская Аравия обсуждает членство.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

Однако 13 мая стало известно, что посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России. В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.