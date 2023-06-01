Взрыв в Белгороде: в городе упал БПЛА, есть пострадавшие (видео)

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в районе Харьковской горы упал беспилотник. Также спецслужбы РФ сейчас проверяют информацию о втором БПЛА, который по предварительным данным упал в районе улицы Кутузова.

Related video

В четверг, 1 июня в Белгороде (РФ) в районе Харьковской горы в 16:33 раздался мощный взрыв. Об этом пишет медиа Baza.

По версии очевидцев и местных телеграм-каналов, в городе упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника. Улицу Щорса, которая находится в районе Харьковской горы, перекрыли силовики.

Некоторое время не было никакой официальной информации о том, что случилось в городе. Несколько позже, в 17:09 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале о том, что в городе произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть.

По словам чиновника, пострадали два человека. Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставили в городскую больницу №2. Второй мужчина от госпитализации отказался.

На месте падения предполагаемого БПЛА работают чрезвычайники и сотрудники Следственного комитета РФ. Кроме того сейчас спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным второй дрон упал в районе улицы Кутузова.

РосСМИ уже начали публиковать фото и видео с места взрыва в Белгороде. На одном из них видно, что в многоэтажных домах ударной волной выбило стекла. И это при том, что они размещены в 300 метрах от эпицентра взрыва.

В 17:06 появилась информация о том, что предварительно во время падения БПЛА в Белгороде девять человек пострадали после взрыва в районе Харьковской горы. У большинства из них осколочные ранения.

Напомним, 1 июня город Шебекино Белгородской области России попал под обстрел. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе Шебекино есть несколько попаданий в гражданскую структуру. Один человек получил ранение.

РосСМИ также писали о том, что 29 мая Белгородская область подверглась массированному обстрелу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате на некоторых объектах возник пожар. Также стало известно о четырех пострадавших.