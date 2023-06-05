"Нагоняли" на $3 тыс: в Грузии кортеж кадыровцев получил десятки штрафов за нарушение ПДД

Большинство выписанных штрафов было связано с превышением скорости.

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"Кадыровцы", которые были замечены в Грузии, получили около 4 десятков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание "Новости Грузия".

Отмечается, что только на одно транспортное средство было наложено 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма этих штрафов составляет 7450 лари, что эквивалентно 3 тысячам долларов.

Большинство выписанных штрафов было связано с превышением скорости транспортного средства.

В соответствии с документацией, "кортеж чеченских воинов" пребывал на территории Грузии с 22 мая по 3 июня.

В МВД и Службе госбезопасности пока так и не прокомментировали тему и не сообщили, чей кортеж находился в Грузии и кто передвигался на этих автомобилях.

Напомним, что сегодня, 5 июня, телеканал "Мтавари" в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что кортеж автомобилей Mercedes, принадлежащий "кадыровцам", был замечен в Грузии. Журналисты связывают приезд участников формирований главы Чечни Рамзана Кадырова с бизнесменом Асламбеком Ахметхановым.