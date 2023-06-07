РФ в июне увеличит на 16% поставки нефти в ЕС по южной ветке "Дружбы", — СМИ

Нефтеперерабатывающие заводы ЕС стремятся получить больше нефти на фоне опасений относительно перебоев в транзите через Украину.

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В июне поставки российской нефти марки Urals в Европейский союз по южной ветке нефтепровода "Дружба"увеличатся на 16% по сравнению с маем. Это связано с желанием нефтеперерабатывающих заводов ЕС обеспечить себя достаточным объемом нефти в свете возникающих опасений относительно возможных перебоев в транзите через Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника.

"Поставки российской трубопроводной нефти в Европу не подпадают под действие эмбарго ЕС, но маршрут пересекает Украину и находится под постоянным риском перебоев", — пишет агентство.

Компания MOL, которая является основным покупателем нефти марки Urals в Венгрии и Словакии, планирует увеличить объем закупок через южную ветку нефтепровода "Дружба". Ожидается, что в июне MOL закупит около 900 тысяч тонн нефти Urals, в сравнении с 750 тысячами тонн в мае. Данное решение связано с стремлением компании обеспечить надлежащие поставки нефти для своих нефтеперерабатывающих предприятий.

"Недавняя эскалация в Украине, повреждения крупных инфраструктурных объектов вызывают беспокойство… Это хорошая идея — заказать больше сейчас", — сказал один из источников, имея в виду, в частности, разрушение плотины Каховской ГЭС на этой неделе.

Чешский нефтеперерабатывающий завод Unipetrol, являющийся единственным покупателем нефти марки Urals в Чехии и принадлежащий компании PKN Orlen из Польши, планирует увеличить объем закупок в июне.

"Сырая нефть продолжает бесперебойно поступать в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", и мы не ожидаем задержек в течение следующих месяцев", — сказал представитель MOL, но отказался комментировать ежемесячные закупки.

PKN Orlen также заявила, что никогда не комментирует закупки нефти и детали контрактов.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морскими путями с декабря. Венгрии, Словакии и Чехии, однако, было разрешено продолжать импорт российской нефти как критически важного сырья.

Напомним, что журнал Spiegel сообщил, что Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ. В апреле эта страна опередила Саудовскую Аравию как поставщик, хотя и не обладает большими нефтяными запасами, отмечают специалисты компании Kpler.

Кроме того, 24 мая стало известно, что Украина останавливает экспорт электроэнергии в ЕС. Энергетики снова призвали граждан рационально потреблять электрическую энергию, чтобы энергосистема могла работать стабильно вечером, а именно с 19.00 до 22.00.