"Моя ошибка": женщина заклеила глаз, перепутав глазные капли с клеем для ногтей (видео)

Мать шестерых детей случайно заклеила глаз, перепутав флакончики. Женщина сняла всю эту историю на камеру, выложив ролик в TikTok. Видео набрало более 4 миллионов просмотров.

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Дженнифер Эверсоул из Санта-Розы, штат Калифорния (США), поделилась своей историей о том, как она оказалась в отделении неотложной помощи из-за того, что по ошибке использовала клей для ногтей вместо глазных капель. Об этом пишет The Insider.

Женщина случайно заклеила глаз, перепутав флакончики, и сняла всю эту историю на камеру, выложив ролик в TikTok. Видео набрало более 4 миллионов просмотров.

"Ну, я сделала это. Я получила награду как самый глупый человек", — подписала свой ролик Дженнифер Эверсоул, мать шестерых детей.

Американка сказала, что сразу поняла, что что-то не так. Она почувствовала сильное жжение, которое было очень горячим.

"А потом я очень быстро закрыла глаз. И я не знаю, хорошо это или плохо, потому что оно не так сильно попало на глазное яблоко. И может быть, если бы я не закрыла глаза, они бы не склеились, но я не знаю, что бы произошло. Могло быть и хуже", — добавила женщина.

Эверсоул сказала, что вызвала скорую помощь, чтобы доставить ее в больницу. Врачи смогли открыть ей глаз. Американка отметила, что после этого ее глаз чувствовал себя "поцарапанным". Врач успокоил ее сказав, что все хорошо заживает.

Когда женщину спросили, как можно было перепутать один флакон с другим, она объяснила, что у нее не так много места в ванной комнате, поэтому она хранит свои маникюрные принадлежности и глазные капли на комоде.

Эверсоул рассказала, что использовала клей, чтобы сделать маникюр своей дочери-подростку.

"Моя ошибка в том, что я не убрала его после этого. Я помню, как подумала: "Наверное, мне стоит убрать это, чтобы никто не принял это за глазные капли". Я не сделала этого и все случилось так как случилось", — добавила она.

Ранее Фокус писал, что девочка потратила все семейные сбережения на мобильную игру. Мама ребенка проверила свой банковский счет и обнаружила, что на нем почти нет денег. По словам дочери, она просто привязала ее карточку к своему телефону, не зная что будет дальше.

Также ранее сообщалось, что у женщины обнаружили редкую болезнь. Алиса Вандеркрюйссен считала себя "кривоногой". Из ее ног выкачали более 6,5 литров жидкости после того, как она обнаружила у себя редкое заболевание, посмотрев видео на YouTube.