"Моя ошибка": женщина заклеила глаз, перепутав глазные капли с клеем для ногтей (видео)
Мать шестерых детей случайно заклеила глаз, перепутав флакончики. Женщина сняла всю эту историю на камеру, выложив ролик в TikTok. Видео набрало более 4 миллионов просмотров.
Дженнифер Эверсоул из Санта-Розы, штат Калифорния (США), поделилась своей историей о том, как она оказалась в отделении неотложной помощи из-за того, что по ошибке использовала клей для ногтей вместо глазных капель. Об этом пишет The Insider.
Женщина случайно заклеила глаз, перепутав флакончики, и сняла всю эту историю на камеру, выложив ролик в TikTok. Видео набрало более 4 миллионов просмотров.
"Ну, я сделала это. Я получила награду как самый глупый человек", — подписала свой ролик Дженнифер Эверсоул, мать шестерых детей.
Американка сказала, что сразу поняла, что что-то не так. Она почувствовала сильное жжение, которое было очень горячим.
"А потом я очень быстро закрыла глаз. И я не знаю, хорошо это или плохо, потому что оно не так сильно попало на глазное яблоко. И может быть, если бы я не закрыла глаза, они бы не склеились, но я не знаю, что бы произошло. Могло быть и хуже", — добавила женщина.
Эверсоул сказала, что вызвала скорую помощь, чтобы доставить ее в больницу. Врачи смогли открыть ей глаз. Американка отметила, что после этого ее глаз чувствовал себя "поцарапанным". Врач успокоил ее сказав, что все хорошо заживает.
@mamaeversole This is one for the books for sure #fyp #foryou #eyesgluedshut ♬ original sound - Jennifer Eversole
Когда женщину спросили, как можно было перепутать один флакон с другим, она объяснила, что у нее не так много места в ванной комнате, поэтому она хранит свои маникюрные принадлежности и глазные капли на комоде.
Эверсоул рассказала, что использовала клей, чтобы сделать маникюр своей дочери-подростку.
"Моя ошибка в том, что я не убрала его после этого. Я помню, как подумала: "Наверное, мне стоит убрать это, чтобы никто не принял это за глазные капли". Я не сделала этого и все случилось так как случилось", — добавила она.
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