По информации росСМИ, задержанный экстрасенс якобы сотрудничал с "Русским добровольческим корпусом". Утверждается, что у мужчины нашли неонацистскую символику и "экстремистскую литературу".

Related video

Силовики задержали в Москве группу людей за якобы сотрудничество с "Русским добровольческим корпусом". Среди них оказался победитель шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Буриков (Волхов). Об этом сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash.

"Силовики задержали в Москве подозреваемых в сотрудничестве с террористической РДК. Среди них оказался победитель 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Буриков (Волхов)", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Волхов, предварительно, якобы хотел выехать за пределы России, чтобы вступить в РДК. Более того, силовики во время обыска обнаружили у подозреваемых некую символику Третьего Рейха, неонацистскую атрибутику, а также "экстремистскую литературу", листовки РДК.

"Всю запрещенку изъяли вместе с телефонами и ноутбуками. Бурикова и остальных увезли на допрос", — отметили на канале.

В Москве задержали победителя "Битвы экстрасенсов"

Кто такой Дмитрий Волхов

Российский экстрасенс, которого называют себя славянским магом-язычником, последователь культа древнеславянского бога Велеса. Победитель 13-го сезона "Битва экстрасенсов" в РФ. По словам Волхова, он может общаться с духами. К магии пришел сам, наставников у него не было.

Напомним, что 8 июня в РДК рассказали о рейде в "многострадальный Шебекино". По словам участников добровольческого военизированного формирования, пересечение границы РФ стало для них своего рода спортом. Им удалось закрепиться и захватить трофей.

Отметим, что 6 июня командир РДК заявил о ликвидации десятков военных РФ. По словам Никитина, бойцы ведут полноценные атаки на территорию России. Добровольцам удается захватить пленных и вооружение.