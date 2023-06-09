Пламя тушат пожарный поезд и катер: в Уфе на вокзале вспыхнул пожар (фото, видео)

На место инцидента выдвинулись несколько пожарных частей. На месте пожарные обнаружили, что воспламенились не только 10 цистерн, но и вспыхнул склад горюче-смазочных материалов.

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В Уфе (РФ) на центральном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщило российское медиа Baza в пятницу, 9 июня.

"Пожар на железнодорожной станции в Уфе. По предварительным данным горят цистерны с топливом. Что стало причиной пожара — пока неизвестно", — говорится в сообщении медиа.

На место инцидента выдвинулись несколько пожарных частей. На месте пожарные обнаружили, что воспламенились не только 10 цистерн, но и вспыхнул склад горюче-смазочных материалов. Площадь пожара по состоянию на сейчас составляет 300 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный третий ранг.

С места возгорания поднимается густой черный дым, который видно в разных частях города.

В то же время телеграм-канал SHOT сообщил о том, что возгорание емкостей с ГСМ произошло на путях предприятия ООО "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа. Сам вокзал и станция не пострадали. Также нет жертв и пострадавших среди пассажиров и сотрудников вокзала.

К тушению огня уже привлекли 20 единиц техники, пожарный поезд и катер.

Напомним, 5 июня в Алтайском крае РФ случился взрыв на подстанции и вспыхнул масштабный пожар. По данным росСМИ, перед возгоранием на подстанции произошел взрыв трансформатора. Что стало его причиной сейчас выясняется.

А 1 июня СМИ писали о том, что в российском Ногинске подожгли стоянку. Пожар вспыхнул ночью на автостоянке "Айтакс". Неизвестные облили горючей жидкостью 17 автобусов Hyundai, 15 микроавтобусов и припаркованные машины Mitsubishi