Целые коробки с мешками: семья обнаружила около 1 миллиона медных монет во время уборки

Джон Рейес и его жена Элизабет нашли коробки, в которых были обнаружены десятки банковских мешков. Все они были наполненных монетами.

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Джон Рейес и его жена Элизабет нашли 1 миллион пенни во время уборки в бывшем доме ее отца в Лос-Анджелесе, США. Об этом пишет USA Today.

Монеты были найдены в подвальном помещении. Рейес и его жена Элизабет, а также ее сестра, двоюродный брат и их супруги занимались уборкой дома, планируя его отремонтировать. Отец американки, Фриц, и его брат, оба немецкие иммигранты, жили в этом доме несколько десятилетий, пока он не умер.

"Они сохранили все", — сказал Рейес, добавив, что с их плотным графиком работы потребовалось несколько лет, чтобы привести дом в порядок и подготовить его к ремонту.

Сначала пара заметила несколько рассыпанных монет. Они нашли коробки, в которых в итоге были обнаружены десятки банковских мешков. Все они были наполненных монетами.

Члены семьи подтвердили, что пенни были медными, а не цинковыми, на которые Соединенные Штаты перешли в 1982 году. Они взвесили мешки, чтобы определить, сколько в каждом из них содержится монет, и пришли к оценке: не менее 1 миллиона пенни.

"Мы должны отнести их в Coinstar. Мы не хотели платить 8%, и мы никак не могли везти их всю дорогу домой в (Онтарио, Калифорния)", — вспоминает Рейес, но они быстро передумали.

Было обнаружено десятки банковских мешков Фото: KTLA

После нескольких месяцев попыток найти банк, который принял бы такое количество пенни, Рейес выставил монеты на OfferUp, популярном приложении и сайте по перепродаже, запросив $25 000.

Рейес получил несколько предложений, но ни одно из них не закончилось сделкой.

"Ценность находки заключается в уникальности", — сказал Рейес.

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