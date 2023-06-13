"Злая судьба": в Египте акулу, которая съела россиянина, выставят в музее (видео)

Акула успела съесть половину тела переехавшего в Хургаду гражданина РФ, но когда к ней начали приближаться рыбаки, она уплыла, оставив нижнюю часть.

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Власти Египта начали мумифицировать акулу, которая живьем съела российского туриста, в дальнейшем убитое животное планируют выставить в местном музее. Об этом сообщает The Daily Mail.

В брюхе крупного морского хищника обнаружились останки 23-летнего Владимира Попова, который погиб недалеко от пляжа в египетской Хургаде.

Попов оказался внутри "мясорубки", когда на него набросилась и утащила под воду тигровая акула.

В понедельник, 12 июня, сотрудники Института морских исследований и заповедников Красного моря начали бальзамировать пойманную акулу, чтобы превратить ее в музейный экспонат.

По сообщениям СМИ, властям удалось извлечь голову, грудную клетку и руки жертвы из брюха акулы. Рыбаки нашли и другую часть тела погибшего.

На опубликованном видео, как считается, специалисты препарируют тело акулы, в рот засунули кляп из белой ткани.

Один мужчина делает надрезы, а другой, очевидно, проверяет упругость кожи.

По некоторым сообщениям, акула успела проглотить половину тела переехавшего в Хургаду гражданина РФ, но когда к ней начали приближаться рыбаки, она уплыла, оставив нижнюю часть тела.

Рыбаки вытащили останки мужчины и начали преследовать хищника. В дальнейшем тигровую акулу поймали и на лодке перевезли на берег, где забили до смерти "в отместку".

Рыбаки расправляются с акулой-убийцей

Доктор Махмуд Дар, профессор Египетского национального института морских исследований, сообщил, что акула была самкой.

Отец россиянина впоследствии рассказал, что нападение длилось около 20 секунд, и что тигровая акула утащила мужчину под воду.

Он также сказал, что у пляжа, где произошло нападение, прежде подобных случае не было.

Владимир Попов

"Здесь есть корабли, яхты. Обычно акулы нападают на диких пляжах, это какая-то злая судьба", — пояснил он.

До этого 23-летний Попов проживал с отцом в Египте в течение семи месяцев. Он также сказал, что собирается кремировать то, что осталось от сына и перевезти на родину в РФ.

Напомним, что переехавший на египетский курорт 23-летний Владимир Попов был родом из Архангельска. По некоторым сообщениям во время нападения тигровой акулы удалось спастись одной девушке.

Также сообщалось, что нападения акул в Египте участились за последние несколько лет. Туристы начали пропадать, а местные жители — находить обглоданные останки человеческих тел.