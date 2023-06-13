Грозит более 300 лет тюрьмы: Дональда Трампа арестовали в зале суда в Майами, — CNN

По словам журналистов, Трамп прибыл в здание федерального суда в Майами для беспрецедентного слушания. Слушания проходят по 37 уголовным обвинениям в хранении секретных документов

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Бывшего президента США Дональда Трампа формально арестовали в зале суда в Майами. Об этом пишет издание CNN.

Сообщается, что 13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда в Майами для беспрецедентного слушания. Слушания проходят по 37 уголовным обвинениям в хранении секретных документов сговоре с высокопоставленным помощником с целью скрыть их от правительства и его собственных адвокатов.

Примечательно, что журналисты сообщили, что по 31 пункту из них Трампу грозит до 10 лет лишения свободы (более 300 лет лишения свободы в сумме). Кроме Трампа обвиняется также помощник Уолт Наут.

Издание пишет, что на заседании суда также присутствует специальный прокурор Джек Смит. Смит был назначен генеральным прокурором Мерриком Гарландом в ноябре для расследования хранения Трампом секретных документов. На прошлой неделе он объявил обвинительный акт по этому делу, отметив, что будет добиваться скорейшего судебного разбирательства.

"Наши законы, которые защищают информацию о национальной обороне, имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов, и они должны соблюдаться", — сказал Смит.

Напомним, что федеральный прокурор США Анкуш Хардори сообщила, что Трамп может спасти себя от тюрьмы в том случае, если одержит победу на выборах в 2024 году.