Не понимала сколько выиграла: медсестра-путешественница сорвала джекпот за обедом

Рена Бик сперва думала, что выиграла 1000 долларов, но проверив билет еще раз поняла, что денежный приз составил гораздо больше, чем она могла себе представить.

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В США 39-летняя туристическая медсестра Рена Бик зашла в магазин Casey's на заправке и решила купить лотерейный билет стоимостью 30 долларов. Обычно женщина не играет в лотерею, но в тот день она решила испытать свою удачу. Об этом пишет Kansas city star.

По словам официальных лиц, американка просто не понимала сколько получит денег. Она стерла защитный экран своего билета "Колоссальный кроссворд" во время обеда и сразу поняла, что выиграла приз, говорится в пресс-релизе Лотереи Айовы.

"Я такая: "О, кажется, я выиграла 1000 долларов!". И я была так взволнована. Потом я такая: "Кажется, я выиграла $10 000!". Я считала их, и думаю, что пересчитала их, наверное, раз сто. Потом я поняла, что выиграла $300 000!", — сказала победительница, получая свой приз 12 июня.

Не веря своим глазам, Рена Бик отсканировала свой билет с помощью мобильного приложения Iowa Lottery.

Издание отмечает, что женщина выиграла главный приз игры в размере 300 000 долларов.

"Это просто шок. Я думаю, что в такие моменты ваш разум просто отключается, вы так взволнованы. Для меня это в некотором роде судьбоносная сумма, поэтому я была очень счастлива", — говорит Бик.

Американка позвонила своему мужу Нику, как только подтвердила свой выигрыш. Они планируют отложить большую часть денег на пенсию, но сначала они планируют отправиться в путешествие.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.