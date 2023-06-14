Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России

За подрыв дамбы следует вводить новые санкции против РФ и арестовывать активы российских олигархов, считают европейские политики. В ООН прогнозировали рост цен на продукты питания и проблемы с водой из-за теракта россиян.

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Депутаты Европейского парламента 14 июня осудили подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) российскими войсками. Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента после заседания в Страсбурге.

Европейские политики признали подрыв плотины военным преступлением России. За данное деяние должны быть приняты соответствующие меры, указали они.

Европарламент призвал к продолжению поддержки Украины, вводу новых санкций против РФ и аресту замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.

Напомним, что по состоянию на 14 июня уровень воды в Каховском водохранилище находился на отметке 7-8 метров. Фокус уже писал, что специалисты продолжают работы для остановки утечки воды.

В ООН признавали, что подрыв россиянами Каховской ГЭС спровоцирует рост цен на продукты питания и проблемы с водоснабжением.

Президент России Владимир Путин считает, что его страна якобы не была заинтересована в разрушении плотины. Российский диктатор обвинил в этом Киев.