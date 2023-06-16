В Подмосковье вспыхнул сильный пожар: горит вблизи ТЭЦ (видео)

По данным российских СМИ, горят гаражные боксы в городе Дзержинский, а площадь пожара составляет 500 кв. метров.

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Сильный пожар 16 июня произошел недалеко от Дзержинской ТЭЦ в Подмосковье. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

По словам источника в одной из экстренных служб города Дзержинский, пожар произошел в автосервисе на улице Алексеевской. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В соцсетях публикуют кадры из города — виден столб густого черного дыма, поднимающийся недалеко от ТЭЦ.

По информации другого издания – ТАСС, горят гаражные боксы на улице Алексеевской.

По последним данным, пожар локализован. Расположенному рядом автосервису огонь не грозит.

Напомним, что ночью 16 июня в Курской области в РФ произошел масштабный пожар на складе с пухом. Для ликвидации огня были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.

14 июня сообщалось, что на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области РФ произошел пожар. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В Ростове произошли массовые отключения света из-за пожара на Новочеркасской электростанции.