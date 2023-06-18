В США развернули самый большой флаг Украины в мире (видео)

Собравшиеся почтили офицеров армии и флота США и полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения, а также украинских солдат и добровольцев гуманитарных миссий.

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На стадион Brooklyn Cyclones Maimonides Park более двухсот человек развернули самый большой в мире флаг Украины. Подробности сообщили на сайте Европейской конфедерации бейсбола.

В общей сложности спортивную арену посетили около 4700 человек. Среди них было и более тысячи украинцев.

Представители американского бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс" 11 июня организовали мероприятие, продемонстрировав солидарность с украинским народом. Событие касалось не только бейсбола, ведь это был праздник восточноевропейской культуры и платформа для демонстрации единства между разными сообществами.

Собравшиеся почтили офицеров армии и флота США и полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения, украинских солдат и добровольцев гуманитарных миссий. В Европейской конфедерации бейсбола отметили, что этот символический жест символизировал поддержку, единство и гордость Украины. Мероприятие произвело незабываемое впечатление на всех присутствующих. Всего присутствовало 18 фондов, организаций и служб, которые занимаются помощью людям в Украине и украинским беженцам в Нью-Йорке.

"В завершение Дня Восточной Европы на поле развернули самый большой в мире украинский флаг", – говорится в сообщении Европейской конфедерации бейсбола.

В конце происшествия на поле появился самый большой в мире украинский флаг. Чтобы его развернуть, пришлось приложить немало усилий. Одна из участниц акции Оксана Сидорчак в Instagram отметила, что флаг оказался настолько большим, что его выносили 250 человек.

После окончания мероприятия зрители решили посоревноваться, кто сможет скорее свернуть полотнище флага. Победили в итоге желтые.

Напомним, Служба безопасности Украины 1 июня сообщила, что флаг Украины, из-за которого произошла потасовка в Турции, выставили на аукцион. Как известно, россияне пытались силой забрать флаг, однако в конце концов украинские парламентарии привезли его домой для участия в аукционе на платформе United24.