"Говорил, что делать": женщина прислушалась к "голосу в голове" и сорвала джекпот

Трина Коттон забыла купить лотерейный билет в своем постоянном магазине и внутренний голос подсказал женщине купить его в другом месте. Женщина стала богаче на 200 тысяч долларов.

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В Северной Каролине, в США, Трина Коттон рассказала увлекательную историю о том, как она прислушалась к своему "внутреннему голосу", чтобы выиграть крупную сумму в лотерее. Об этом пишет NBC News.

Теперь она планирует потратить свой выигрыш на свою семью, особенно на своих девять внуков.

Женщина поделилась историей, как многие годы она верила в свою удачу и мечтала о крупном выигрыше, поэтому время от времени покупала лотерейные билеты. Она всегда обращалась в один и тот же магазин для этой цели. В тот день, когда она закончила сеанс маникюра и направлялась домой, Трина вдруг осознала, что забыла заехать в свой постоянный магазин, чтобы купить еще один билет. Рядом был другой магазин, но что-то внутри сказало ей ехать именно в тот, где она всегда делала покупки. Трина послушала этот голос в своей голове и приняла верное решение.

"Прямо напротив салона был магазин, но я сделала разворот и проехала около 20 минут, чтобы поехать в свой. Я прислушалась к голосу в моей голове, который говорил мне, что делать", — сказала Коттон представителям лотереи.

Трина послушала голос в своей голове и купила билет в "правильном" магазине Фото: North Carolina Education Lottery

Американка приобрела лотерейный билет за 5 долларов. Когда женщина стерла защитный экран, она обнаружила, что выиграла 200 тысяч долларов, но ей было трудно поверить в свою удачу. По прошествии некоторого времени она получила свой выигрыш, после уплаты налогов осталось 142,5 тысячи долларов. Трина планирует использовать полученные деньги, чтобы обеспечить для своих близких комфортную жизнь.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.