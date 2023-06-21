"Библейская чума": мормонские сверчки-каннибалы оккупировали город в Неваде (видео)

Местные дороги становятся скользкими и аварийно опасными. Люди пытаются бороться с вредителями с помощью всех доступных подручных средств: метел, пылесосов и воздуходувок.

Related video

Небольшой город Элко в штате Невада подвергся многочисленному нашествию мормонских сверчков. Эти бескрылые насекомые покрывают дороги, уничтожают посевы, а если их раздавить, появится запах, напоминающий обгоревшую кожу. Департамент транспорта Невады даже предупредил, что местные дороги стали опасными.

Строго говоря, мормонский сверчок — это не сверчок, а кузнечик, а его название объясняется нашествием насекомых на сельскохозяйственные посевы в начале позапрошлого века. Тогда эти насекомые-вредители нередко опустошило угодья мормонов в районе Солт-Лейк-Сити.

Нашествие сверчков в Неваде

На опубликованных фото и видео в северо-восточной части Невады можно видеть, как местные жители пытаются бороться с непрошеными насекомыми с помощью всех доступных подручных средств. В ход, помимо метел, идут пылесосы и воздуходувки.

"Это почти как библейская чума", — пояснила в интервью журналистам Дана Долан из Элко.

Согласно наблюдениям, мормонские сверчки часто оказываются возле дорог, где поедают своих же раздавленных сородичей. Из-за нашествия этих вредителей Департамент транспорта Невады был вынужден использовать плуги для расчистки автомагистралей и предупреждать водителей о скользких дорогах.

По словам местных жителей, это все равно, что ехать по разлитому маслу. За несколько недель мормонские сверчки покрыли все дороги и дома в некоторых северных частях Невады. По оценкам, нашествие продлится как минимум до середины августа.

Напомним, что тараканы-альбиносы оказались более редким явлением, чем считалось прежде.

Также сообщалось, что в Аризоне пчелы ужалили женщину больше 75 раз.