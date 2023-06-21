"Рада, что прислушалась": совет отца помог женщине умножить выигрыш в 5 раз

Хейли Даггер купила лотерейный билет за 3 доллара и выиграла приз в размере 50 тысяч долларов. Благодаря совету родителей она смогла умножить свой выигрыш в 5 раз и теперь планирует потратить деньги на медовый месяц.

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Хейли Даггер из штата Северная Каролина, США, приписала рекламному щиту и мудрым советам своих родителей то, что они вдохновили ее купить билет Powerball, который принес ей 250 000 долларов. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала сотрудникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что ехала на машине и увидела рекламный щит с суммой текущего джекпота Powerball.

"Моя мама всегда говорила, что если ты не играешь, ты не можешь выиграть. Когда я проезжаю мимо рекламного щита Powerball, это напоминает мне о том, что я должна купить новый билет", — сказала Даггер.

Американка купила билет Power Play за 3 доллара в приложении лотереи, и ее приз в размере 50 000 долларов в розыгрыше за 7 июня превратился в 250 000 долларов после того, как она поймала 5-кратный множитель Power Play.

"Мой отец посоветовал мне сделать множитель. Я рада, что прислушалась к его совету", — говорит Даггер.

Женщина узнала о своем выигрыше, когда проверила электронную почту на следующий день после розыгрыша.

"Я сразу же вышла из офиса и позвонила своему жениху. После этого мне пришлось пойти на встречу на работе и вести себя абсолютно нормально", — сказала она.

Даггер добавила, что выходит замуж в ноябре и победа в лотереи поможет молодоженам провести медовый месяц с большим размахом, чем планировалось изначально.

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