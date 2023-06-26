Щелкнул выключателем: уборщик в США случайно уничтожил 25 лет исследований за одну ночь

Своими необдуманными действиями уборщик причинил Политехническому институту Ренсселера в Нью-Йорке ущерб на сумму свыше миллиона долларов.

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Раздраженный уборщик случайно уничтожил 25 лет научных исследований за одну ночь после того, как щелкнул выключателем, чтобы остановить "непрекращающийся писк". Об этом сообщает The Sun.

Ущерб лаборатории Политехнического института Ренсселера в Нью-Йорке составляет почти 800 тысяч фунтов стерлингов (1017540 долларов США). Теперь университет подал иск против службы уборки из-за халатности.

Адвокат Майкл Гинзбург сказал: "Все это было вызвано поведением и халатностью людей. К сожалению, они свели на нет 25 лет исследований".

Отключенный морозильник содержал клеточные культуры и образцы, которые должны были храниться при температуре -112 градусов по Фаренгейту (-44,5С).

После того как уборщик выключил холодильник, температура поднялась до -25 градусов по Фаренгейту (-4С), что сделало исследования и образцы бесполезными.

Отмечается, что табличка на морозильной камере объясняла, как отключить звуковой сигнал, не испортив образцы в морозильной камере, однако обслуживающий персонал ее проигнорировал.

На табличке было написано "Уборка в этом районе не требуется. Вы можете нажать кнопку отключения звука будильника/теста на 5-10 секунд, если хотите отключить звук".

На следующее утро работники лаборатории попытались спасти исследовательские материалы, но безуспешно.

В иске говорится, что большинство образцов были уничтожены и признаны не подлежащими восстановлению, что сводит на нет более чем 20-летние исследования.

Расследование действий уборщика показало, что он просто допустил ошибку при чтении инструкций.

"В конце интервью он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то не так, а просто пытался помочь", – пишет издание.

Напомним, 26 июня стало известно, что впервые в мире был успешно трансплантирован орган, который был сперва криогенно заморожен, а после разморожен благодаря новому химическому консерванту.

Также СМИ сообщали, что экстрасенсу удалось отсудить миллион долларов за "утрату сил" в результате врачебной ошибки.