Экстрадиция Фирташа в США: бизнесмен прикрывается дипломатической миссией, — DW

По данным издания, если суд признает одиозного пророссийского бизнесмена дипломатом с соответствующими привилегиями, рассмотрение дела об экстрадиции будет приостановлено до окончания его дипломатического мандата.

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Защита от экстрадиции подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа в США получила неожиданный оборот, поскольку Беларусь назначила его дипломатом в Вене, чтобы он мог остаться в Австрии. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает немецкий телеканал DW.

Как уточняют журналисты, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) — малоизвестное международное агентство, занимающееся индустриализацией стран третьего мира. UNIDO координирует различные проекты, такие как стипендиальная программа для женщин из Нигерии, желающих заниматься торговлей холодильниками и кондиционерами. Судьба свела Фирташа с этой организацией в Вене, где расположена ее штаб-квартира. Фирташ, известный своими связями с российским газом, пытается получить дипломатический иммунитет благодаря своей работе в UNIDO.

Так, согласно решению Высшего земельного суда Вены от 14 июня, Фирташ представил аргументы защиты, основываясь на своей должности при UNIDO, что позволило ему добиться нового рассмотрения дела об экстрадиции в США после девяти лет судебных процессов. Адвокаты бизнесмена утверждают, что его должность предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования. В своем решении суд апелляционной инстанции приказал суду первой инстанции учесть работу Фирташа в UNIDO и определить, имеет ли он статус дипломата. Если суд признает его дипломатическим представителем, Фирташ сможет избежать экстрадиции в США, где его обвиняют в коррупции и отмывании средств.

Неожиданная дипломатическая карьера Фирташа в Вене связана с режимом Александра Лукашенко, президента Беларуси. Как указано в решении Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене. По его представлению, 29 июня 2021 года в штаб-квартиру UNIDO была передана нота о его назначении представителем при UNIDO.

Фирташ ссылается на этот статус и требует остановить процедуру экстрадиции, претендуя на дипломатический иммунитет. Однако министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не обладает необходимой аккредитацией и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского министерства иностранных дел. Таким образом, австрийское правительство не признает Фирташа лицом, пользующимся привилегиями дипломата, включая правовой иммунитет, отмечает DW.

Фирташ пока не получил признание иммунитета в судах

Журналисты отметили, что суды предыдущих инстанций не признали дипломатический иммунитет Дмитрия Фирташа, учитывая сообщение австрийского министерства юстиции. Однако решением Высшего земельного суда Вены от 14 июня дело было отправлено на повторное рассмотрение в первой инстанции, с требованием независимой правовой оценки, независимо от позиции министерства юстиции Австрии, по вопросу признания дипломатического иммунитета Фирташа. Если суд признает его дипломатом с соответствующими привилегиями, рассмотрение дела об экстрадиции будет приостановлено до окончания его дипломатического мандата, пишет DW.

На момент публикации статьи в посольстве Беларуси в Вене не ответили на запрос немецких журналистов о конкретной деятельности Дмитрия Фирташа в качестве советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице и его роли в ООН по промышленному развитию. Представитель адвокатов Фирташа заявил, что комментарии по судебным процессам не предоставляются.

Напомним, 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бизнесмену Дмитрию Фирташу в деле о хищении государственного бюджета на закупке топлива.

2 июня стало известно, что бизнес-партнеру Игоря Коломойского Михаилу Киперману СБУ и БЭБ вручили подозрение в присвоении 600 миллионов гривен "Укртатнафты".