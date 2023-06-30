Стрельба в Кишиневском аэропорту: правительство Молдовы раскрыло личность стрелка (видео)

По словам премьера Дорина Речана, стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну из соображений безопасности.

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан раскрыл информацию о нападавшем, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом глава правительства написал 30 июня на своей Facebook-странице.

По информации Речана, стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в Молдову по соображениям безопасности.

Во время сопровождения его в стерильную зону для высылки, он воспользовался пистолетом, отобранным у пограничного полицейского, и открыл огонь, убив пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Еще один пассажир получил ранения и находится под медицинским наблюдением.

"Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Правительство вмешается с необходимой помощью. Госучреждения повысили уровень мобилизации для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует дело и предоставит все подробности", — сообщил премьер.

Операция по задержанию стрелка в аэропорту Кишинева

Тем временем в сети опубликовали запись с видом из аэропорта, где происходила стрельба. На видео полицейские перемещаются по зданию под звуки выстрелов.

По информации МВД Молдовы, нападавшего задержали сотрудники специальной полицейской бригады FULGER опасная ситуация в Международном аэропорту Кишинева была устранена.

"Власти восстанавливают ситуацию в районе. Нападавший будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые начали уголовное расследование по этому делу. Расследование уже начато прокуратурой", — сказано в сообщении.

Стрельба в Кишиневском аэропорту — что известно

Как уже сообщалось, 30 июня мужчина открыл стрельбу в Международном аэропорту Кишиневе.

Позже стало известно, что он застрелил двоих человек: полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта. По данным местных СМИ, стрелок — россиянин, предположительно, из ЧВК "Вагнер".