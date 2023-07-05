Авиакатастрофа МАУ под Тегераном: Украина официально подала иск в суд ООН против Ирана

В заявлении, которое опубликовал МИД, отмечается, что виновник не отвечает на требования с декабря прошлого года. Теперь Международная группа будет добиваться справедливого наказания через суд.

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Украина подала иск в Международный суд ООН против Ирана по делу авиакатастрофы с самолетом МАУ в 2020 году. Об этом говорится в общем заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которое опубликовано на сайте МИД 5 июля.

По имеющейся информации, Украины и другие участники группы хотят добиться справедливого наказания для Ирана, чьи войска во время активного конфликта на своей территории сбили пассажирский самолет МАУ, что привело к гибели сотен людей.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для решения этого спора, направленное 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН", — говорится в сообщении.

Теперь должно состояться расследование против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, которые направлены против безопасности гражданской авиации 1971 года.

Авторы также добавили, что общий иск в Международный сад должен показать преданность тому, чтобы был вынесен прозрачный и справедливый приговор виновным, который бы удовлетворил всех семей жертв.

Напомним, 8 января 2020 года сообщалось, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал в 60 километрах от Тегерана. 180 человек погибло.

15 апреля 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранские военные сбили самолет МАУ преднамеренно. По его словам, об этом говорит отказ Ирана предоставить Украине полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы.