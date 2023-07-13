"Я не сомневаюсь": глава Пентагона объяснил, когда Украина вступит в НАТО

Ллойд Остин отметил, что в дальнейшем будут предприняты шаги, чтобы обеспечить Киеву набор возможностей для противодействия российской агрессии.

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Украина станет частью Североатлантического альянса после окончания войны. Об этом заявил в интервью CNN во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что вступление Украины в Альянс состоится. Решения, которые были приняты на мероприятии, по словам Остина, успокоили президента Владимира Зеленского.

"Я не сомневаюсь, что это произойдет", — заявил Остин.

Отвечая на вопрос, насколько близка Украина к стандартам НАТО, Остин ответил, что "есть еще над чем работать". Руководитель Пентагона отметил, что в дальнейшем будут предприняты шаги, чтобы обеспечить Украине набор возможностей.

"Мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут войну, и уже много было сделано, и нужно будет сделать больше", — пояснил американский чиновник.

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущее вступление в Альянс это должно быть по-настоящему политическое решение. Он уточнил, что не знает, все ли откровенны с ним до конца и все ли правдиво, но сказал, что необходимо жить с верой в союзников в войне с РФ.

В столице Литвы также состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Он высказался о том, что обсуждали помощь Украине в долгосрочной перспективе, поставки вооружений, политику и НАТО.

Напомним, на саммите в Вильнюсе страны "Большой семерки" решили, когда отдадут РФ замороженные активы. В заявлении говорится о том, что страны G7 считают незаконным и неспровоцированным вторжение России в Украину, что является угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права и заявили о дальнейшей поддержке Украины в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.