Самые жаркие выходные за последние 50 лет: Грецию ждут "адские" дни, — СМИ (видео)

В Афинах ожидается температура до 45 градусов по Цельсию. Из-за аномально высокой температуры в стране бушуют пожары, а также фиксируются случаи смерти людей от тепловых ударов.

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В Греции ожидаются самые жаркие выходные в июле за последние 50 лет. Волна жары продлится несколько дней. Об этом сообщает The Guardian.

Ведущий метеоролог Панагиотис Джаннопулос из государственной телекомпании ERT предупредил, что на выходных ожидается жара местами с температурой воздуха более 40 градусов по Цельсию. Поэтому правительство призывает людей работать из дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Ключевые туристические объекты будут закрыты для посетителей.

"Эти выходные рискуют стать самыми жаркими в июле за последние 50 лет. Температура в Афинах будет превышать 40 градусов в течение шести-семи дней до конца июля", — заявил Джаннопулос.

Отмечается, что такой длительный период высокой температуры является исключительным для греческой столицы. В центральном регионе Фессалии ожидают до 45 градусов по Цельсию. Уже известно, что от теплового удара умер 46-летний мужчина. Происшествие произошло на острове Эвия. Из-за высокой температуры началась сердечно-дыхательная недостаточность. Мужчина закончился в госпитале.

Из-за высокой температуры есть вероятность пожаров. Сейчас в стране бушует 79 лесных пожаров по всей стране. Поэтому спасательные службы переведены в состоянии готовности. Для помощи с пожарами Франция, Кипр, Италия и Израиль прислали авиацию. Также противопожарные самолеты и вертолет прислала Турция.

Напомним, 20 июля таблоиды писали, что Нострадамус предсказал смертоносную жару в Европе в 2023 году.

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