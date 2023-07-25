Отрезал ухо и сломал нос: в культурной столице РФ россиянин избил судью шахматной доской

Пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии. Он частично потерял память в результате нанесенных деревянной шахматной доской травм, поэтому не помнит подробностей нападения.

Related video

Международный день шахмат отметился в России жестокой дракой в петербургском шахматном клубе. В деталях инцидента, произошедшего 20 июля, разобрались журналисты Sportbox.

Драка произошла в клубе "Петровская ладья", где много лет работает 64-летний администратор и судья Сергей Видякин. По данным СМИ, вечером 19 июля мужчина по неизвестным причинам задержался на работе и перестал отвечать родным. Утром следующего дня нашли его тело в луже крови. Неподалеку нападавший оставил окровавленную шахматную доску, изготовленную из дерева.

По информации российских медиа, пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, а также резаные раны на лице и голове. Кроме того, неизвестный отрезал жертве ухо. Уже в больнице выяснилось, что Видякин частично потерял память и не помнит деталей драки.

Насилие в шахматном клубе породило несколько версий событий. В одном из российских СМИ сообщали о трех пострадавших — упомянутом судье, а также охраннике и администраторе. По этому предположению, драка началась во время турнира. Якобы участник не сдержал агрессии, и был задержан полицейскими.

По другой версии, от нападения пострадал только судья, а следствие подозревает директора клуба.

"Доподлинно известно лишь, что состояние Сергея Григорьевича после нападения оценивается как тяжелое. Впереди его ждет лечение и восстановление", — подчеркнули журналисты.

Кровавая драка с участием шахматной доски: в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого

24 июля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу прокомментировали инцидент в шахматном клубе. По версии следствия, судью жестоко избил неназванный коллега.

"В ходе проверки установлено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, во время которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого.

Напомним, 25 июля полиция Киева разоблачила руководительницу "Укрзалізниці", которая потратила из бюджета 380 тысяч гривен на искусственную елку. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В Тайване ведут следствие против полицейских, которые привлекли 13-летнюю девушку к расследованию. Пострадавшую, которая была отправлена "приманкой", во время тайной операции изнасиловал преступник.