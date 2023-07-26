Африканские лидеры проигнорировали Путина: больше половины не приедут на саммит в РФ

Только 17 из 54 стран Африканского континента будут представлены главами государств на саммите Россия-Африка. 10 стран отправят премьер-министров, а остальные представят свои делегации вице-премьерами, министрами или послами.

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Большинство африканских лидеров решили не принимать участие в саммите Россия-Африка, который Кремль пытается представить как новый дипломатический прорыв и подтверждение важности России в мире. Об этом 25 июля сообщает российское издание The Moscow Times.

Из 54 стран Африканского континента только 17 будут представлены на саммите главой государства. Еще 10 стран отправят в Россию премьер-министров, а большинство остальных пришлют делегации во главе с вице-премьером, министром или просто послом. Пять африканских государств решили проигнорировать саммит вовсе.

В Министерстве иностранных дел России заверили, что не обижаются на страны, которые не отправили своих глав государств в Россию.

"Мы отправляли приглашения главам всех африканских государств. Мы не вправе иметь претензии, так как, во-первых, у них могли быть другие предварительно запланированные мероприятия, которые требовали участия их лидеров. И во-вторых, каждый делает то, что может", — заявил Олег Озеров, посол по особым поручениям МИД РФ.

По информации российских журналистов, саммит Россия-Африка запланирован на 27-28 июля, и президент РФ Владимир Путин выразил намерение лично встретиться с каждым из прибывающих лидеров африканских государств. Кремль уже заявил, что российский президент подготовит значимую речь, в которой обсудит "новый миропорядок", основанный на "многополярности и равноправии" всех государств.

Напомним, согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 24 июля, Путин опубликовал статью о прекращении участия в зерновой сделке в попытке оправдаться перед африканскими странами-партнерами.

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