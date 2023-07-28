Дело в шахте в пустыне Калахари: почему позиция ЮАР по России остается загадкой, — CNN

Компания United Manganese of Kalahari (UMK) владеет прибыльными марганцевыми рудниками в Южной Африке. Один из ее инвесторов — подсанкционный олигарх Виктор Вексельберг, ключевой союзник президента РФ Владимира Путина.

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Руководство Южной Африки не придерживается четкой линии относительно войны в Украине. Страна настаивает на своем "неприсоединении" ("non-aligned"), но западные дипломаты и аналитики указывают на целую серию действий, свидетельствующих об обратном, сообщает CNN.

Список довольно длинный:

ЮАР воздержалась во время голосования в ООН, когда другие страны осудили вторжение РФ в Украину;

принимает военные учения с участием российского флота;

неоднократно и публично критиковала США;

и, предположительно, отгружает оружие и боеприпасы на российские грузовые корабли.

Многие лидеры стран Африки отказались от участия в форуме в Петербурге, посвященному экономическому сотрудничеству РФ и стран африканского континента, но президент Сирил Рамафоса все же решил поехать в Северную Пальмиру.

У "Африканского национального конгресса" — правящей партии ЮАР — имеются исторические связи с СССР, но в смысле экономики страна все же теснее связана с Евросоюзом и США. Тем не менее она почему-то рискует отношениями с Западом.

Владимир Путин и Сирил Рамафоса

Авторы журналистского расследования из AmaBhungane Centre for Investigative Journalism и антикоррупционные активисты говорят, что ответ можно найти в пустыне Калахари, где находятся прибыльные марганцевые рудники компании United Manganese of Kalahari (UMK), к которой имеет непосредственное отношение подсанкционный российский олигарх Виктор Вексельберг, ключевой соратник президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь, еще один игрок в марганцевом бизнесе — Chancellor House Holdings (CHH) — связан с АНК, хотя долгие годы это тщательно скрывалось. Руководитель компании Могоподи Мокоена на запрос журналистов уточнил, что не финансирует АНК, но помогает "исторически обездоленным южноафриканцам или организациям".

Руководитель влиятельной НКО Corruption Watch Карам Синх, в свою очередь, говорит, что иностранные деньги российского происхождения могут вливаться в ЮАР, что, в свою очередь, может оказывать влияние на то, какую позицию страна занимает по тем или иным вопросам. В мае посол США обвинил ЮАР в отправке вооружений РФ.

Вексельберг, несмотря на всевозможные санкции, владеет существенной долей в UMK, согласно кипрской документации. Олигарх управляет Renova Group, крупной компании с интересами в различных сферах — от строительства до горнорудных проектов.

На запрос представитель компании ответил, что она лишь непрямой миноритарный акционер в UMK.

Неамериканские компании зачастую избегают санкций, уменьшения доли подсанкционных лиц в своем бизнесе до менее чем 50% и переводя активы в трактовую структуру.

Вексельберг и UMK сделали и то, и другое, вероятно, чтобы избежать нежелательных последствий.

"У долгосрочных инвесторов есть коммерческие интересы в частных компаниях. Вексельберг не прямой акционер в UMK и поэтому не влияет на ее управление", — пояснили в пресс-службе компании.

Вместе с тем, по словам Стивена Груздя, аналитика Южноафриканского института международных отношений, власти ЮАР ведут опасную игру и пренебрегают интересами обычных граждан.

"Нет смысла быть настолько связанными с РФ, когда ставки столь высоки", — отметил эксперт, объяснив, что страна рискует инвестициями, торговлей, рабочими местами, экономическим ростом, валютой, и в целом есть риск изоляции Южной Африки со стороны Запада.

Напомним, что ЮАР ратифицировала Римский статут и юридически обязана задержать Путина по ордеру МУС.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Путин отказался ехать в ЮАР. Глава Кремля опасается ареста и полной потери власти.