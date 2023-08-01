Педофила поймали: в детском лагере в РФ изнасиловали 4-х школьниц из Украины, — СМИ (фото)

По данным российских журналистов, 49-летний безработный мужчина из Воронежской области проник в комнату отдыха и совершил сексуальные действия в отношении пяти школьниц в возрасте от 10 до 12 лет.

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В российском детском лагере "Счастливое детство" мужчина изнасиловал пятерых школьниц. При чем четверо из них были вывезены из оккупированных регионов Украины. Об этом сообщает российское издание Shot.

По данным источника, инцидент произошел 29 июля детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, Краснодарском крае России. Согласно предварительным данным, 49-летний безработный мужчина из Воронежской области проник в комнату отдыха и совершил сексуальные действия в отношении пяти школьниц в возрасте 10-12 лет. Из числа пострадавших четыре девочки являются гражданками Донецкой области Украины, а пятая девочка — из Московской области России.

Согласно информации издания, педофила уже задержали. Сейчас следователи активно работают над расследованием дела. Возбуждены уголовные дела по статьям российского Уголовного кодекса "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних, что позволит привлечь преступника к ответственности за его действия.

Сейчас российские силовики выясняют, как мужчина попал в детский лагерь. Утверждается, что в прошлом его уже привлекали к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя в запрещенных местах и употребление наркотиков.

В детском лагере в РФ изнасиловали 4-х школьниц из Украины В детском лагере в РФ изнасиловали 4-х школьниц из Украины

Напомним, что в Тайване ведут следствие против полицейских, которым несовершеннолетняя девушка помогла поймать насильника. Во время суда выяснилось, что он изнасиловал подростка, привлеченного к операции.