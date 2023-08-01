Небо над Москвой в дыму: пожар возле "Леруа Мерлен" охватил 1200 квадратных метров (видео)

По данным МЧС РФ, в Люберцах горят три ангара. К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники.

Related video

В подмосковных Люберцах разгорелся сильный пожар возле здания гипермаркета "Леруа Мерлен". Об этом сообщили сотрудники МЧС России по Подмосковью в комментарии российскому изданию NEWS.ru.

В ведомстве подчеркнули, что возгорание произошло в нежилом здании. К месту происшествия направлены пожарные. В Сети появились кадры с места пожара.

"В 12:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица Котельнический проезд. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 39 человек", — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной крупного пожара в ближнем Подмосковье стало возгорание кислородных баллонов и стройматериалов

Пожар вспыхнул на строительной базе, рядом с которой расположено несколько автосервисов, куда может перекинуться огонь.

Немного позже стало известно о стремительном распространении огня. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. На место направлены пожарные команды.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Люберцах горят три ангара на площади 1200 кв.м. К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники", – сообщили в МЧС РФ.

Никаких данных о возможных пострадавших пока не поступало.

На месте уже работают экстренные службы, ведется устранение возгорания.

Напомним, что 3 июня под Москвой вспыхнул пожар. По неизвестной причине загорелось в здании, расположенном посреди жилого квартала. Площадь возгорания — около 400 квадратных метров.

Ранее, 20 июня, пожар также вспыхнул на Тамбовском пороховом заводе, крупнейшем в России производителе порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.