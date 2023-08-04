Суд избрал Трампу меру пресечения: экс-президент США отреагировал на обвинение (видео)

Бывший американский президент не признал своей вины по делу о штурме Капитолия. После судебного заседания он назвал предъявленное ему обвинение "преследованием" и сказал, что это "очень печальный день для Америки".

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В четверг, 3 июля, бывший президент США Дональд Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему была избрана мера пресечения. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что Трампу предъявили обвинение по четырем пунктам в связи с его попытками остаться у власти после поражения на выборах 2020 года. Бизнесмен не признал своей вины ни по одному из пунктов.

Прокурор Томас П. Уиндом сообщил, что в качестве меры пресечения экс-президента США обязали не нарушать федеральный закон или закон штата, явиться в суд в соответствии с указаниями и подписать залог явки.

Кроме того, суд запретил Дональду Трампу общаться с кем-либо, кого он знает в качестве свидетеля, кроме как через своих адвокатов или в присутствии своих адвокатов. Следующее судебное заседание состоится 28 августа.

Как отреагировал Трамп

По завершению заседания, пред посадкой на свой самолет, бывший американский президент выступил с коротким заявлением, назвав предъявленное ему обвинение "преследованием политического оппонента".

"Это очень печальный день для Америки", — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп не признал себя виновным

Напомним, что 1 августа Большое федеральное жюри предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение. Экс-президента обвиняют в попытках повлиять на выборы 2020 года, которые привели к штурму Капитолия США 6 января 2021 года.

По словам эксперта по юридическим вопросам, если бывшего американского президента Дональда Трампа признают виновным по всем обвинениям, это может означать для него "смертный приговор".

Ранее, 8 июня, Дональду Трампу также предъявили обвинение по семи пунктам в соответствии с Законом о шпионаже. Речь идет об обращении Трампа с секретными документами, которые были доставлены на его курорт Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он покинул президентский пост.