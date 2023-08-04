Страны Балтии договорились об отключении от энергосистемы России

Системы передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы подключатся к континентальной европейской сети. Полное отключение от российской энергосистемы произойдет в феврале 2025 года.

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Операторы энергосистем стран Балтии Elering, AST и Litgrid подписали соглашение об отсоединении от контролируемой Россией системы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Литовской Республики.

Отмечается, что соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами, летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

"Необходимые работы, такие как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты, реализуемые балтийскими ОСП, связанные с синхронизацией, будут реализованы до конца 2025 года или позже", — сообщили в Министерстве энергетики Литвы.

Соглашение между операторами должно быть одобрено премьер-министрами трех балтийских стран в ближайшие дни.

Отмечается, что уже в этом году операторы системы передачи электроэнергии стран Балтии и Гданьский филиал Польского энергетического института провели исследования о возможности синхронизации ранее установленного срока до конца 2025 года.

"Результаты исследования показывают, что в начале 2025 года системы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии будут готовы к безопасному отсоединению от контролируемой Россией системы и синхронизации с континентальной Европой", — рассказали в учреждении.

Напомним, что официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц 25 июля заявил, что ЕК получила письмо от членов литовского правительства с предложением использовать порты Балтии как альтернативу для вывоза украинского зерна и должна предоставить на него ответ.

Фокус 1 августа писал, что преподаватель британского Университета Бата доктор Стивен Голл в интервью Euronews рассказал, что наёмники ЧВК "Вагнер", которые сейчас дислоцируются в Беларуси, могут создать ряд проблем странам Балтии. Они могут организовать нападение с целью отрыва прибалтийских стран от НАТО, хотя на первый взгляд это выглядит как самоубийство.