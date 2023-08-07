Забили до смерти: в России нашли тела двоих бывших "вагнеровцев" (фото)

Тела российских наемников нашли на берегу реки в районе Туапсе, и сейчас правоохранители ищут трех подозреваемых в их убийстве.

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В России, недалеко от города Туапсе в Краснодарском крае до смерти избили двух экс-"вагнеровцев". Еще одному удалось сбежать, и он находится в лечебном учреждении. Об этом пишет российское издание Gorod.Che.Ru.

Отмечается, что в Туапсинском районе на берегу реки Дедерка нашли тела двух мужчин. По предварительным данным, жертвы получили травмы, несовместимые с жизнью, во время драки. В их смерти подозревают местных жителей.

Одному из "вагнеровцев" — 21-летнему россиянину, который тоже участвовал в драке, удалось сбежать. Он и дал показания.

По сообщениям местных жителей — убитые ранее проходили службу в ЧВК "Вагнер".

Что стало причиной для конфликта, не сообщается. В розыск объявлены четверо граждан России: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Экзарян Альберт, Туркменян Артем.

"Очередные участники "СВО", забитые мигрантами. Что делают в Туапсе эти армяне, почему они сколотили банду и почему у них российские паспорта — вот это важные вопросы", — интересуется в своем материале издание страны, которая якобы борется с нацизмом в Украине.

Напомним, что в Карелии в РФ арестовали экс-наемника ЧВК "Вагнер" Игоря Софонова, после обвинений в убийстве шести человек. "Вагнеровец" с подельником напали на жителей двух домов. В первом — убили отца и сына, а во втором — трех мужчин и женщину. Злоумышленники попытались сжечь дома, чтобы замести следы преступлений.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео уличной драки на территории РФ, на котором неизвестный наносит удары ногами, выкрикивая лозунги, посвященные наемникам ЧВК "Вагнер".