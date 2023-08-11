Кремль готовится к выборам и хочет национализировать "Яндекс", — ISW

Власти России заставляют "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них. Более того, Кремль требует от владельцев передавать ФСБ данные всех пользователей, а не только россиян.

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Кремль пытается национализировать российского интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента России в 2024 году. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны. Об этом говорится в отчете ISW за 10 августа.

По оценке Института, ранее "Яндекс" пытался балансировать между Кремлем и своими иностранными руководящими органами, но теперь, похоже, проигрывает борьбу с Кремлем.

"Похоже, Кремль заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них, в частности сервис экскурсий Yango Israel, чтобы соответствовать строгим российским законам о раскрытии данных, которые требуют от Яндекса передавать ФСБ все данные пользователей, а не только пользователей в России", — говорится в докладе.

Ранее правительство РФ оштрафовало "Яндекс" за несоблюдение этого закона, несмотря на заявления компании о том, что она не может предоставить запрошенные данные. Также был оштрафован генеральный директор "Яндекса" Артем Савиновский за невыполнение "Яндексом" законов РФ о цензуре.

По информации инсайдеров, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин неудачно попытался превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую контролировал бы личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Напомним, что один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож выпустил заявление, в котором впервые с февраля 2022 года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Также Волож признал, что на нем есть доля ответственности за действия страны, хотя с 2014 года не проживает в России.

Ранее сообщалось, что глава российского "Яндекса" предстанет перед судом за "пропаганду ЛГБТ". Его обвиняют в пропаганде ЛГБТ, поскольку на платформе "Кинопоиск" отсутствует маркировка 18+.