Местные жители созывают протест: в Чехии украинец изнасиловал несовершеннолетнюю, — СМИ

По информации журналистов, жители городе Пльзень начали призывать к протестам против украинцев после того, как 18-летний парень изнасиловал 15-летнюю чешку и угрожал убить ее.

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В Чехии, в городе Пльзень 18-летний украинец пригласил 15-летнюю чешку погулять у реки вечером. Затем он отвел ее в лес, где связал и изнасиловал. После этого, он порезал ее ножом и угрожал убить. Об этом 11 августа написало издание Novinky.

Как рассказали представители местной полиции, девушка притворилась мертвой. Тогда злоумышленник засунул ее в мешок и выбросил в овраг, а после – скрылся с места преступления. Потерпевшая смогла выбраться и обратиться за помощью.

Издание пишет, что правоохранители задержали 18-летнего украинца. В полиции подчеркнули, что он не является беженцем, а проживает на территории Чехии уже давно. Однако после того, как об этом инциденте стало известно, жители Пльзеня начали призывать к протесту против украинцев. Правоохранители попытались успокоить граждан.

"Как и раньше, мнение – это одно, а распространение ненависти – совсем другое. Это никому не поможет. Ненависть неприемлема, и наша обязанность – расследовать все преступления", – заявили в полиции Пльзеня.

Журналисты отметили, что официально пока не было зарегистрировано никаких акций протеста в центре города или в районе Дубравка, где и было совершено преступление. Однако полиция уже начала заниматься этим вопросом.

Напомним, что 11 августа на Закарпатье суд вынес приговор детям, которые убили собственную мать. Брат с сестрой договорились об убийстве матери, чтобы та не рассказала отцу, который был в отъезде, об их недостойных поступках. Орудием убийства выбрали скалку и нож.

Также 3 августа сообщалось, что в России "вагнеровца" задержали за убийство 6 человек. В российской глубинке бывший наемник и его товарищ подозреваются в массовом убийстве и попытке сжечь их дома, чтобы скрыть следы преступления.