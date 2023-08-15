Называла себя противницей войны в Украине: Латвия отказала в убежище гражданке РФ

Суд подсчитал, что страх женщины перед политически мотивированным преследованием со стороны российских властей в связи с ее политическими взглядами, не был объективно оправдан.

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Латвия отклонила запрос о предоставлении убежища гражданке Российской Федерации, которая заявила, что выступает противником режима Владимира Путина и против войны против Украины. Об этом сообщает издание Delfi.

Осенью прошлого года гражданка России подала заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Весной текущего года Управление гражданства и миграции (PMLP) отклонило ее запрос.

Не согласившись с вынесенным решением, гражданка России обратилась в Административный районный суд.

Судебное решение свидетельствует о том, что женщина прибыла в Латвию вместе со своим мужем, который был вынужден покинуть Россию после получения повестки в октябре 2022 года. Пара покинула Россию и направилась в Грузию.

По прошествии двух недель в Грузии, они приняли решение отправиться в Латвию и запросить убежище. Но по прибытии в Латвию мужчина ушел из жизни.

Суд не признал объективно обоснованным страх женщины перед политически мотивированным преследованием со стороны российских властей в связи с ее политическими взглядами. С учетом изложенных обстоятельств, ходатайство о предоставлении статуса убежища было отклонено.

Напомним, что границу России и Литвы перешел российский лейтенант Иван Королев, который отказался служить в армии РФ и попросил политического убежища. Мужчина заявил, что был участником войны, но не стрелял в украинцев.

А также два человека пересекли границу между Россией и Финляндией через Финский залив в поисках убежища. Нарушители границы обратились за убежищем в Финляндии. Они были задержаны патрулем береговой охраны по подозрению в несанкционированном пересечении и нарушении государственной границы. В настоящее время проводится предварительное расследование по этому делу.