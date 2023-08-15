Устроился дальнобойщиком: российский экс-министр выехал в США из-за повестки (видео)

Денис Шаронов утверждает, что ему стало небезопасно находится в России и он запросил политическое убежище в США, так как это "единственное место, откуда нет выдачи".

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Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов переехал из Российской Федерации в Соединенные Штаты и работает дальнобойщиком. Об этом пишет издание RTVI 15 августа.

В интервью на YouTube-канале "Новые американцы" экс-министр отметил, что в США отношение к рабочим сильно отличается от того, что он наблюдал в своей стране.

"Здесь человек труда, чем бы он ни занимался, если он этим нормально занимается, он уважаемый", — сказал Шаронов.

Денис Шаронов рассказал о переезде в США

Вскоре после публикации видеоролика, с экс-министром связались представители СМИ. Денис Шаронов признался журналистам, что покинул РФ в октябре 2022 года, после того, как ему вручили повестку.

Шаронов утверждает, что дважды подвергался уголовному преследованию в РФ. По его словам, повестка была сигналом о том, что ему небезопасно пребывать на территории России.

"Чем больше ты хорошего делаешь — тем меньше ты устраиваешь свое начальство", — объяснил Шаронов нападки в свою сторону.

Экс-чиновник решил попросить политической убежище в США, так как, по его словам, это единственная страна, откуда "нет выдачи". Он также отметил, что не собирается до конца жизни работать водителем грузовика, однако "надо с чего-то начинать".

"Всю жизнь жил в России, любил свою Родину, но в итоге так сложились обстоятельства, что пришлось спешно уезжать. Целая такая драма жизненная", — сказал Шаронов.

Напомним, что 10 августа границу России и Литвы перешел российский лейтенант Иван Королев, который отказался служить в армии РФ и попросил политического убежища. Мужчина заявил, что был участником войны, но не стрелял в украинцев.